Генпрокуратура допитала голову СБУ

Голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО запевняє, що його заступник Тиберій ДУРДИНЕЦЬ після одужання знову розпочне співробітництво зі слідством у рамках справи щодо його призначення на посаду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив журналістам у Києві.

«Одразу після повернення з лікарняного він буде відповідним чином виконувати вимоги слідчого», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При цьому голова СБУ зазначив, що рішення Печерського районного суду Києва, який визнав ухилення Т.ДУРДИНЦЯ від виконання судового рішення цього ж суду від 11 травня, до СБУ ще не надійшло.

Водночас В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що він особисто був допитаний вчора, «тому говорити про те, що є якісь складнощі або потрібні якісь жорсткі рішення, немає підстав».

Керівник спецслужби закликав політичні сили і народних депутатів, які намагаються політизувати це питання, цього не робити, «тому що і Генпрокуратура, і СБУ - серйозні державні установи».

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада 2008 року Окружний адміністративний суд Києва виніс постанову, згідно з якою визнав незаконним і відмінив указ Президента України про призначення Т.ДУРДИНЦЯ заступником голови СБУ – начальником Головного управління з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю (від 19.10.2007 року №985). Комітет Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією оскаржив указ, оскільки перед призначенням кандидатура Т.ДУРДИНЦЯ не була узгоджена з членами комітету.

У свою чергу Секретаріат Президента України подавав апеляцію на це рішення суду.

Прес-служба «Народної самооборони» з посиланням на інформацію народного депутата, представника інтересів у суді Комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадія МОСКАЛЯ 22 січня 2009 року поінформувала, що Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність призначення Т.ДУРДИНЦЯ заступником голови СБУ.

11 травня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на арешт Т.ДУРДИНЦЯ у зв’язку з невиконанням судового рішення про визнання незаконним його призначення на цю посаду.

12 травня керівник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила, що у даний час Т.ДУРДИНЕЦЬ перебуває на лікарняному і від слідства не ухиляється.

13 травня cлідчий Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури дав доручення СБУ і МВС затримати й доставити в суд для обрання міри запобіжного заходу заступника голови СБУ Т.ДУРДИНЦЯ. Як зазначили у прес-службі Генпрокуратури, це пов’язано з невиконанням ним судового рішення, за що передбачена відповідальність за ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу.