Засідання ВР відкриють на 15 хвилин

На засіданні Погоджувальної ради керівництва парламенту досягнуто домовленості про відкриття засідання Верховної Ради на 15 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам лідер фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.

За його словами, учасники Погоджувальної ради домовилися про необхідність діяти за схемою, запропонованою Комітетом ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Згідно з рішенням комітету, парламенту пропонувалося звернутися до Кабінету міністрів з пропозицією розглянути питання про можливість відсторонення Юрія ЛУЦЕНКА від виконання повноважень міністра внутрішніх справ на час проведення службового розслідування.