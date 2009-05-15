Литвин відкрив засідання Верховної Ради

Пляшку з трибуни забрали

Фракція Партії регіонів розблокувала трибуну та президію Верховної Ради. Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати від Партії регіонів, зокрема, розблокували двері президії ВРУ. З трибуни парламенту прибрано пляшку з міліційським кашкетом, але «антилуценківські гасла» у сесійній залі лишилися. Голова ВР Володимир Литвин відкрив засідання ВР. У ці хвилини спікер зачитує депутатські запити.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter