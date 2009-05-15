Литвин відкрив засідання Верховної Ради

11:39, 15 травня 2009
Політика
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Пляшку з трибуни забрали

Фракція Партії регіонів розблокувала трибуну та президію Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати від Партії регіонів, зокрема, розблокували двері президії ВРУ.

З трибуни парламенту прибрано пляшку з міліційським кашкетом, але «антилуценківські гасла» у сесійній залі лишилися.

Голова ВР Володимир Литвин відкрив засідання ВР. У ці хвилини спікер зачитує депутатські запити.

 

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