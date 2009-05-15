Нардепи погралися у «перетягування плакатів»

Народні депутати із фракції “Наша Україна – Народна самооборона” які входять до «Народної самооборони» намагалися зірвати антилуценківські плакати, розміщені у сесійній залі парламенту. Проте депутати із фракції Партії регіонів перешкодили таким діям.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема народний депутат України Юрій ГРИМЧАК намагався зірвати із трибуни президії плакат «МВС – не медвитверезник», але депутати із фракції Партії регіонів перешкодили йому це зробити.

В той же час один із депутатів з НС встиг зняти плакат «Юра похмелись», але депутати із фракції ПР знову вивісили його на трибуну.

При цьому голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН всіх закликав до спокою і до нормальної роботи.