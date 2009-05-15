Нашу Україну очолять Ульянченко з Безсмертним?

Політолог Ігор ЖДАНОВ прогнозує, що на завтрашньому засіданні політради партії «Народний Союз Наша Україна» головою Ради буде обрано голову Київської обласної державної адміністрації Віру УЛЬЯНЧЕНКО, а заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ стане головою виконкому цієї партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами експерта, у ситуації, у якій знаходиться партія «Наша Україна», є два варіанти розвитку подій.

Як сказав І.ЖДАНОВ, якщо «Наша Україна», як і раніше, продовжуватиме залишатися повністю пропрезидентською партією, то її майбутнє буде сумнівним. Зокрема, за інформацією експерта, на завтрашньому засіданні головою Ради партії планується обрати В.УЛЬЯНЧЕНКО, після чого вона запропонує Р.БЕЗСМЕРТНОГО на посаду голови виконкому партії.

Другий варіант розвитку подій, на думку експерта, це повне поновлення партії «Наша Україна».

У такому разі, на його думку, партія може мати шанси на певну підтримку серед виборців.

Адже, за словами І.ЖДАНОВА, в суспільстві залишається попит на європейську ліберальну політичну силу.