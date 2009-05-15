У Ющенка хочуть виборів перед Водохрещем

Заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН заявляє, що парламент має затвердити нову дату чергових виборів Президента України - 17 січня 2010 року.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Зокрема, І.ПУКШИН наголосив: «Відповідно до пункту 7 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень парламенту належить призначення виборів Президента у строки, передбачені Основним Законом», додавши, що чергові вибори Президента проводяться в останню неділю останнього місяця п`ятого року повноважень глави держави.

Він підкреслив, що за Конституцією строк повноважень Президента України обчислюється з моменту складення ним присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України (частина перша статті 104). «Урочисте засідання відбулося 23 січня 2005 року», - нагадав І.ПУКШИН.

Заступник глави президентського Секретаріату зауважив, що до компетенції парламенту належить визначення не будь-якої дати, а по-суті визначення дати виборів Президента згідно із чинною редакцією Конституції. «Будь-яке посилання на стару редакцію є некоректним», - наголосив він.

«Верховна Рада зобов`язана затвердити нову дату чергових президентських виборів», - підкреслив І.ПУКШИН, коментуючи рішення Конституційного Суду про неконституційність парламентського рішення про проведення виборів 25 жовтня 2009 року.