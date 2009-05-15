Ющенко кличе Тимошенко і Януковича до себе

У понеділок, 18 травня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе нараду за участю вищого керівництва держави та лідерів політичних сил з питань узгоджених дій щодо подолання кризових явищ.

Як повідомляє прес-служба Президента , на нараду запрошені прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ та лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Головна мета наради – обговорення єдиного загальнонаціонального антикризового плану, зокрема, виконання Положень Меморандуму з МВФ.

Президент стурбований тим, що три законопроекти, що стосуються банківської системи та мають бути ухвалені до кінця травня, не готові до розгляду в парламенті. До цього часу не внесено до парламенту законопроект про процедури розв`язання питань проблемних банків, спільно розроблений урядом і Національним банком. Крім того, до кінця травня мають бути введені в дію законодавчі акти щодо забезпечення юридичної та фактичної незалежності НБУ. Однак законопроект з цього питання до парламенту не внесено, йдеться в повідомленні.

Також на засіданні буде обговорена ситуація, що склалася на газовому ринку.

Інформацію про результати наради прес-служба обіцяє надати ЗМІ.