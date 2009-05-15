Хто бачив Дурдинця - дзвоніть 102

Міліція на виконання доручення Генеральної прокуратури України оголосила в розшук заступника голови СБУ Тиберія ДУРДИНЦЯ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, здійснення заходів з розшуку вказаної особи доручено підрозділам УБОЗ усіх регіонів України, співробітникам кримінального розшуку та іншим спецпідрозділам міліції.

Крім того, міліція звертається до всіх осіб, яким щось відомо про місцезнаходження Т.ДУРДИНЦЯ телефонувати за номером 102.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада 2008 року Окружний адміністративний суд Києва виніс постанову, згідно з якою визнав незаконним і відмінив указ Президента України про призначення Т.ДУРДИНЦЯ заступником голови СБУ - начальником Головного управління з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю (від 19.10.2007 року №985). Комітет Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією оскаржив указ, оскільки перед призначенням кандидатура Т.ДУРДИНЦЯ не була узгоджена з членами комітету.

У свою чергу Секретаріат Президента України подавав апеляцію на це рішення суду.

Прес-служба «Народної самооборони» з посиланням на інформацію народного депутата, представника інтересів у суді Комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадія МОСКАЛЯ 22 січня 2009 року поінформувала, що Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність призначення Т.ДУРДИНЦЯ заступником голови СБУ.

11 травня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на арешт Т.ДУРДИНЦЯ у зв’язку з невиконанням судового рішення про визнання незаконним його призначення на цю посаду.

12 травня керівник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила, що у даний час Т.ДУРДИНЕЦЬ перебуває на лікарняному і від слідства не ухиляється.

13 травня cлідчий Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури дав доручення СБУ і МВС затримати й доставити в суд для обрання міри запобіжного заходу заступника голови СБУ Т.ДУРДИНЦЯ. Як зазначили у прес-службі Генпрокуратури, це пов’язано з невиконанням ним судового рішення, за що передбачена відповідальність за ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу.

Сьогодні, 15 травня, голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО запевнив, що його заступник Т.ДУРДИНЕЦЬ після одужання знову розпочне співробітництво зі слідством у рамках справи щодо його призначення на посаду.