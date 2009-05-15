Ющенку сподобалася система влади у Швейцарії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Україна має використовувати досвід Швейцарії щодо побудови системи влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі перед представниками ділових кіл Швейцарії у Клубі підприємців «Віденмос» у м. Райтнау (Швейцарія).

Президент наголосив, що у ході двосторонніх переговорів в рамках його візиту до Швейцарської Конфедерації сторони домовились про обмін візитами на парламентському рівні.

При цьому В.ЮЩЕНКО висловив думку, що Україні був би цікавий досвід швейцарського парламентаризму.

Він зауважив, що перманентна політична криза в Україні існує саме через серйозні дисбаланси в організації влади, які виникли через внесення змін до Конституції у 2004 році.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні залишається актуальним питання конституційних змін, і він є оптимістом щодо завершення цього процесу.