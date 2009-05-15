Тимошенко взяла собі ще одного радника
16:49, 15 травня 2009Політика
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Розпорядження Кабміну
Кирила ШЕВЧЕНКА звільнено з посади голови правління Державної іпотечної установи (обіймав посаду з грудня 2006 року) у зв`язку з переходом на іншу роботу.
Про це йдеться в розпорядженні Кабінету Міністрів України №501-р від 13 травня 2009 року, оприлюдненому на сайті уряду.
Іншим розпорядженням №509-р від того самого числа Кабмін призначив К.ШЕВЧЕНКА радником прем`єр-міністра України.
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