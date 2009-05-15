Тимошенко взяла собі ще одного радника

Кирила ШЕВЧЕНКА звільнено з посади голови правління Державної іпотечної установи (обіймав посаду з грудня 2006 року) у зв`язку з переходом на іншу роботу.

Про це йдеться в розпорядженні Кабінету Міністрів України №501-р від 13 травня 2009 року, оприлюдненому на сайті уряду.

Іншим розпорядженням №509-р від того самого числа Кабмін призначив К.ШЕВЧЕНКА радником прем`єр-міністра України.