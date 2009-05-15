Куніцина виключили з Єдиного центру

Сьогодні Президія "Єдиного центру" виключила з лав партії голову Кримської республіканської організації ЄЦ Сергія КУНІЦИНА. Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Єдиного центру".

За інформацією прес-служби, таке рішення "стало наслідком розглянутої на засіданні Президії інформації Центральної контрольно-ревізійної комісії про грубі порушення С.КУНІЦИНИМ положень статуту "Єдиного центру".

У рішенні відзначено, що дії С.КУНІЦИНА "завдають шкоди авторитету партії та суперечать статутним нормам та програмним засадам "Єдиного центру".

Інших подробиць прес-служба ЄЦ не наводить.