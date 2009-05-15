Газпром підписав документи щодо «Південного потоку»

"Газпром" підписав пакет документів з реалізації проекту "Південний потік" з болгарською, грецькою і сербською енергетичними компаніями - Bulgarian Energy Holding, DESFA і Srbijagas, передає РІА Новости. Передбачається, що газопровід пройде по території РФ, потім по дну Чорного моря до болгарського міста Варна, а звідти будуть прокладені дві гілки - одна на південний захід через Болгарію і Грецію і далі через Адріатичне море до Італії, друга на північний захід по території Болгарії, Сербії, Угорщини і Австрії.

Для реалізації сухопутної частини проекту за кордоном раніше були підписані міжурядові угоди з Болгарією, Сербією, Угорщиною і Грецією.