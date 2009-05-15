Тимошенко не проти сходити до Ющенка, але чекає запрошення

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО поки що не одержала запрошення Президента України Віктора ЮЩЕНКА для участі в антикризовій нараді, яку планується провести в понеділок, 18 травня, в Секретаріаті Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Запрошення поки що немає, але якщо буде, то я, безперечно, братиму участь», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 18 травня, Президент В.ЮЩЕНКО проведе нараду за участю вищого керівництва держави і лідерів політичних сил з питань узгоджених дій з подолання кризових явищ.

На нараду запрошено прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, голову Національного банку Володимира СТЕЛЬМАХА і лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.