Тимошенко подобається, як Ющенко хвалить уряд з-за кордону

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає позитивним той факт, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО, перебуваючи у поїздках зарубіжними країнами, став часто висловлювати позитивні оцінки діяльності уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

“Я чую від Президента України хороші новини з-за кордону. Вчора, наприклад, він сказав, що антикризова урядова програма виконується успішно, що почалося знижуватися безробіття і поновилися замовлення для металургійних і хімічних підприємств», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що згодна в даному випадку з оцінкою, висловленою В.ЮЩЕНКОМ на адресу уряду. «Ці цитати Президента я цілком розділяю, і хотіла б, щоб він говорив їх і вдома», - додала вона.