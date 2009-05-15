Кравчук застерігає політиків від "партійного блуду"

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК застерігає вітчизняний політикум від необґрунтованих висновків щодо інциденту з делегацією МВС України в Німеччині.

Про це він заявив сьогодні в ефірі програми “Шустер-Live” на телеканалі «Україна», коментуючи скандал, що виник довкола поведінки глави МВС України Юрія ЛУЦЕНКА в аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Л.КРАВЧУК послався на свій досвід у серпні 1991 р., коли від нього вимагали провести через Верховну Раду рішення на користь ГКЧП. Тоді він відповів генералу ВАРЕННИКОВУ, що не може спиратися на дані ЗМІ, не може піти до Верховної Ради з газетою, і вимагав офіційних паперів.

«Держава має захищати своїх громадян на основі документів і підтверджених фактів. Все решта – партійний блуд», – сказав Л.КРАВЧУК.

З цього погляду він схвалив дії прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яка "єдина не бігла поперед паровоза засуджувати Луценка".