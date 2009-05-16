Антифашисти зробили заяву про вбивство студента в Одесі

Активісти руху «Антифашистська дія» вимагають від правоохоронців оприлюднити матеріали, які, за їхніми словами, свідчать, що вбивство студента Максима Чайки в Одесі було самообороною.

Про це йдеться у зверненні українського антифашистського руху, текст якого передано агентству УНІАН.

Активісти «Антифи» впевнені, що правоохоронні органи Одеси мають в своєму розпорядженні необхідну інформацію, яка підтверджує факт "нападу на них з боку нацистів 17 квітня". «Це і відеозйомка інциденту, і висновок медичних експертів, в якому говориться, що Максиму Чайці було завдано поранення ножем від низу до верху», - сказано у тексті заяви. За їхніми словами, удар був нанесений в зігнутому стані, оскільки нападники притиснули активіста «Антифа» до землі.

Антифашисти вимагають від МВС оприлюднити доказову базу – висновки експертів і відео-зйомку, які, за словами представників цього руху, «підтверджують факт нападу з боку ультраправих».

Також активісти руху «Антифашистська дія» розкритикували позицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який назвав членів "Антифа" екстремістами і зажадав від правоохоронних органів перевірити версію вбивства саме за політичними мотивами. «Версія Президента України один в один повторює пропагандистську брехню неонацистів, а СБУ сповіщає факти, ґрунтуючись лише на словах Президента», – йдеться в заяві.

Крім того, представники «Антифашистської дії» заперечують зв’язок свого руху з проросійськими силами. Вони просять Службу безпеки України пред`явити «реальні докази «антиукраїнської» суті руху «Антифа».

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня ц. р. від ножових поранень загинув 21-річний студент відділення журналістики Одеського Національного університету імені Мечникова, активіст патріотичного молодіжного руху «Січ» М.Чайка. Крім того, було госпіталізовано з ножовими пораненнями і його друга Андрія ДЗЕБАНА.

Слідчим Приморського РВВС Одеси розслідується кримінальна справа за ознаками ст.121 Кримінального кодексу України – нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть.

20 квітня громадська організація «Вільна Одеса» заявила, що «вбивство відбулося в ході зіткнення між молодими українськими патріотами із «Січі» й учасниками руху «Антифашистська дія». Деяких представників місцевої «Антифа» відразу ж після вбивства було допитано, вони стверджують, що М.Чайка загинув у бійці, спровокованій членами «Січі».

21 квітня прес-служба руху «Антифашистська дія» заявила, що вбивство активіста громадського об‘єднання «Січ» М.Чайки в Одесі було самообороною.

22 квітня Президент В.ЮЩЕНКО звернувся до МВС і СБУ з вимогою ретельно розслідувати справу про вбивство студента, зокрема – версію вбивства з політичних мотивів.

12 травня начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО повідомила, що Служба безпеки України проситиме Росію розшукати та передати Україні громадянина Андрія ДОВГАНЯ, який підозрюється у вбивстві М.Чайки. «За отриманими останніми даними, підозрюваний у вбивстві (М.Чайки) перебуває на території Росії. У зв’язку з чим до російської сторони підготовлено відповідний запит щодо розшуку, затримання та передачі А.ДОВГАНЯ в Україну», - сказала вона.

М.ОСТАПЕНКО також повідомила, що, за результатами оперативно-розшукових заходів СБУ, підвереджуються версії про організацію вбивства М.Чайки, в тому числі версія про причетність керівника партії «Родина» до фінансування об’єднання «Антифа» і вбивства студента. За словами М.ОСТАПЕНКО, спецслужба додатково почала вивчати канали фінансування партії «Родина», особливо щодо незаконного надходження коштів з-за кордону. До цих дій залучено можливості фінансових розвідок та спецслужб інших країн.