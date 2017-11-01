Обрання запобіжного заходу сину Авакова: реакція САП та фото із зали суду (фото)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура не оскаржуватиме ухвалу Солом’янського суду Києва про обрання запобіжного заходу сину міністра внутрішніх справ Олександру Авакову у вигляді особистого зобов’язання. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив прокурор САП Олександр Снегірьов.

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Він зазначив, що згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України, такий запобіжний захід, як особисте зобов’язання, не оскаржується в апеляційному порядку. Водночас він додав, що в разі, якщо Аваков-молодший не виконає умов запобіжного заходу, зокрема, не здасть на зберігання у Державну міграційну службу закордонний паспорт, САП клопотатиме про обрання йому нового, більш суворого запобіжного заходу. За словами Снегірьова, здати закордонний паспорт Олександр Аваков зобов’язаний впродовж п’яти днів.

У свою чергу, адвокати заявили, що не задоволені ухвалою суду, однак теж погодилися, що оскаржити її не можна. Стосовно носіння електронного браслета Аваковим-молодшим вони зазначили, що це питання вирішуватиметься після того, як вони отримають повний текст ухвали.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП в рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС (відомої як «справа рюкзаків») затримали Олександра Авакова, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків. Чеботарю і Авакову було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

У МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Зокрема, Аваков відкинув звинувачення на адресу свого сина. «Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ані копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді... Усім тим, хто хоче використати цю ситуацію з метою піару, заради власних політичних амбіцій - або для вирішення своїх кон'юнктурних завдань - відповім ще раз - не вийде. Я не розмінюю своїх принципів на особистий комфорт і легкість буття», - заявив міністр. Він також наголосив, що НАБУ і САП «не повинні бути органами під впливом політичних груп і інтересів».

Водночас керівник САП Назар Холодницький стверджує, що глава МВС Аваков у «справі рюкзаків» не фігурує, і прогнозує, що через два місяці кримінальне провадження передадуть до суду. прокурори САП клопотали про обрання Авакову-молодшому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 5 млн грн

Сьогодні, 1 листопада, у НАБУ повідомили, що в рамках «справи рюкзаків» проводять слідчі дії, зокрема обшуки, у службових осіб Національної поліції України.