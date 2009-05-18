Луценко заявляє, що «Більду» його здав Секретаріат Президента

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО впевнений, що інформацію про конфлікт між ним і поліцією в аеропорту Франкфурта-на-Майні німецькій газеті "Більд" (Bild) надав Секретаріат Президента України через українського журналіста.

Про це він заявив в інтерв`ю "Газете по-киевски"№88 (1488) від 18 травня 2009 року.

"«Більду» повідомив український кореспондент, який одержав інформацію із Секретаріату Президента. У свою чергу, секретаріату доніс МЗС, а йому – посольство України в Німеччині. Журналіст, не одержавши підтвердження інформації в МВС, звернувся, очевидно, до своїх знайомих у жовтій німецькій пресі", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши при цьому, що "на другий день перебування у Франкфурті, коли вже відлітали до Кореї, бачили людину з професійною фотокамерою, що фіксувала наш відліт. І вже тоді я зрозумів, що стався витік".

У той же час міністр сказав, що не хоче називати прізвище журналіста, але зазначив: "Він працює в інтернет-виданні".

Відповідаючи на одне із запитань, Ю.ЛУЦЕНКО визнав, що у складі делегації була й українська співачка Руслана ЛИЖИЧКО.

"Руслана була у складі делегації – її запросила корейська сторона, але вона пройшла на літак раніше... Вона сиділа в літаку і нічого не бачила. Вона бачила наш обід, але не сам конфлікт з німецькою поліцією", - зазначив він.

Також Ю.ЛУЦЕНКО категорично спростував поширені раніше заяви про те, що він нібито перед вильотом до Німеччини пив горілку в аеропорту "Бориспіль".

"Та не було ніякої горілки в «Борисполі»! Я пив чай і каву з першим секретарем посольства і послом Кореї в Україні!", - запевнив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня зарубіжні ЗМІ, зокрема німецька газета «Більд», повідомили, що Ю.ЛУЦЕНКО 4 травня провів півдня в поліцейській дільниці аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними ЗМІ, міністра в стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після сварки з поліцейськими.

12 травня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що німецька поліція безпідставно затримала його і сина, оскільки вони були тверезими, але він подає у відставку з посади міністра внутрішніх справ України, щоб не дестабілізувати ситуацію в МВС.