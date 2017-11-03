БПП: Самарський боровся проти засилля регіоналів в Луганській області

Депутат 7-го скликання Сєвєродонецької міської ради від БПП Сергій Самарський останнім часом протистояв незаконній діяльності представників "Опоблока" у міській владі. Про це заявили в прес-службі партії "Блок Петра Порошенка".

"Сергій Самарський завжди займав активну проукраїнську позицію, боровся проти засилля регіоналів у Луганській області, був єдиним представником проєвропейського демократичного табору в попередньому скликанні Сєвєродонецької міської ради. Його політична й журналістська діяльність протягом останнього часу була пов'язана з протистоянням незаконній діяльності представників "Опозиційного блоку" міської влади", - йдеться в повідомленні.

В БПП заявили, що докладуть всіх зусиль для розкриття цього вбивства і покарання винних.

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Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 3 листопада, був убитий депутат Сєвєродонецької міськради, радник мера міста Сергій Самарський.

Його труп був знайдений близько першої ночі в районі МЖК "Мрія" у Сєвєродонецьку. Пошуки почалися після заяви дружини Самарського, яка не могла до нього додзвонитися. Відомо, що він дзвонив дружині близько 18:00, виходячи з приміщення міської ради. Пізніше він збирався на ефір телеканалу "ЛОТ".

Спікер Нацполіції в Луганській області Тетяна Погукай розповіла, що у трупа виявлені ознаки насильницької смерті - розбита голова. Пізніше з'ясувалося, що поруч з тілом загиблого знайшли ще один труп.

Ірина Верігіна, виконуюча обов'язки голови Луганської ОДА в 2014 році, вважає, що вбивство пов'язане з політичною діяльністю Самарського. Більш того, вона додала, що Самарський раніше зізнавався їй, що йому погрожували і почали це робити ще до 2014 року.

Самарському було 55 років. Він був депутатом 7-го скликання Сєвєродонецької міської ради від "Блоку Петра Порошенко" партія "Солідарність".