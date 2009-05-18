Янукович про Ахметова, Тихонова, складні роки та внутрішню культуру

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ називає емоційною реакцію Рината АХМЕТОВА на висловлювання однопартійця Віктора ТИХОНОВА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів з посиланням на В.ЯНУКОВИЧА.

«У всі складні роки мого життя, у дуже непростих ситуаціях - і тоді, коли я працював в Донецькій області, і коли в Києві, - я багато разів переконувався в мудрості, витримці та високій внутрішній культурі Рината АХМЕТОВА. Його емоційне висловлювання на адресу ТИХОНОВА – це реакція людини, обуреної неправдивим, несправедливим і, я б сказав, м`яко кажучи, некоректним коментарем ТИХОНОВА. Тобто, знаючи Рината АХМЕТОВА, я був абсолютно впевнений у тому, що саме так, а не інакше, він відреагує на перше інтерв`ю ТИХОНОВА», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів також додав, що «дуже хотів би вірити в правдивість інформації Олександра ЄФРЕМОВА про те, що В.ТИХОНОВ перебуває у відрядженні й не міг давати таке інтерв`ю».

«І мені, і Ринату АХМЕТОВУ в нашому житті не раз доводилося відповідати на різні виклики, які підносило нам життя. Ми завжди відповідали на них гідно. Повторюю – так було і так буде завжди», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, в одному з інтерв`ю В.ТИХОНОВ, зокрема, висловив невдоволення тим, що Р.АХМЕТОВ побажав українському уряду швидкого виходу з кризи, а також висловив незадоволення поведінкою Р.АХМЕТОВА 2005 року, коли «прем`єр-міністрові ТИМОШЕНКО фірмову футболку «Шахтаря» одягав».

Своєю чергою, Р.АХМЕТОВ підтвердив, що бажає уряду Ю.ТИМОШЕНКО подолати кризу, оскільки хоче, щоб українці мали гідну роботу, зарплати та рівень життя.

«Що стосується пана ТИХОНОВА, то якщо він хоче, щоб криза перемогла Україну, хай про це публічно скаже. Якщо криза подолає Україну – це означає зростання безробіття і бідність», – сказав Р.АХМЕТОВ.

Своєю чергою, заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вважає, що В.ТИХОНОВ повинен вибачитися перед Р.АХМЕТОВИМ.