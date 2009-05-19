Ющенко прийняв відставку Балоги

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прийняв відставку Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента.

Як сказав він в інтерв`ю газеті «Дело» (від 19 травня), “я її (відставку) прийняв і вважаю, що тут треба піти назустріч. Знову ж таки - я не бачу тут трагедії. Є перезарядка влади, яка назріла. Попереду виборча кампанія, і очевидно, частина суспільства хотіла б побачити інших людей, іншу тактику, інші відносини. Я думаю, що це гарний спосіб вдосконалитись, а не повертати натомість голову весь час назад, займаючись критиканством, з’ясуванням стосунків і звинуваченнями. Давайте, заощаджуючи час, вигравати завтрашній день. Відтак, я гадаю, що тут все закономірно, а не несподівано”.

На запитання, чи займатиметься В.БАЛОГА передвиборчої кампанією В.ЮЩЕНКА, Президент відповів, що проводить консультації з цього приводу. “Поставлене вами запитання досі не обговорене з Віктором БАЛОГОЮ. Я гадаю, що він самодостатня людина і буде займатися тим, що йому до душі. Або ж він допомагатиме в організації виборчій кампанії - тут двері відкриті. Якщо ж він займатиметься іншою діяльністю - це його право. У нас з цього приводу ще не було розмови”, - сказав Президент.

Також В.ЮЩЕНКО на запитання про наступника В.БАЛОГИ на місці глави Секретаріату відповів: “Повірте, це не так цікаво. Ми говоримо про технічний апарат Президента, який займається забезпеченням роботи глави держави. Я чесно скажу, що розглядаю декілька кандидатур. Але я не робив би окрему «фішку» навколо цього. Потрібна людина, яка спроможна забезпечити ритмічну роботу апарату Президента. Адже очолювати Секретаріат - рутинна щоденна робота по 16-18 годин”.