У БЮТ розглядають варіант, коли вся держава має стати на захист Луценка

Перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН переконаний, що Верховна Рада має приймати рішення щодо міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА тільки на основі висновків Тимчасової слідчої комісії, яка має ретельно вивчити всі аспекти інциденту у Франкфуртському аеропорті 4 травня з главою МВС.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції «Блоку Юлії Тимошенко» у ВР України, зазначивши, що сьогодні у порядку денному парламенту стоїть питання створення Тимчасової спеціальної комісії по розгляду інциденту з Ю.ЛУЦЕНКОМ.

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, зараз цей інцидент є предметом політичних спекуляцій і штучного роздмухування скандалів, тому ТСК повинна розставити всі крапки над «і».

«Блок Юлії Тимошенко зацікавлений виключно в одному – щоб у цій справі не залишилось жодної «білої плями». Робота ТСК повинна поділятися на дві частини: перше – це ретельне вивчення того, наскільки адекватними були дії німецьких правоохоронців по відношенню до громадянина України. Немає значення, міністра, дипломати, чи звичайної людини, яка перебуває за кордоном у відрядженні, чи на відпочинку. І якщо дійсно були факти порушення прав людини, то вся наша держава повинна встати на захист такого громадянина”, - заявив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

І друге, сказав він, “якщо цей громадянин порушив законодавство Німеччини, вчинив протиправні дії, або, як у цьому конкретному випадку, наніс шкоду авторитету української влади, то вже ми повинні жорстко відреагувати і зробити відповідні висновки».

Народний депутат переконаний, що «усі блокування, категоричні вимоги опозиції, які базуються лише на базі сумнівних публікацій – це не більше, ніж політичне шоу і спекуляції, які, до речі, наносять більшої шкоди авторитету України у міжнародній спільноті, аніж можлива недостойна поведінка одного з високих чиновників”. “Тільки за результатами роботи ТСК Верховна Рада повинна робити відповідні висновки», - наголосив А.КОЖЕМ’ЯКІН .

«Практика роздмухування скандалів в Україні з апелюванням до інших країн, намагання заробити собі на цьому імідж, чи отримати якісь дивіденди приведе до єдиного – українця, починаючи від Президента і закінчуючи звичайним громадянином у світі будуть лише зневажати», - підкреслив А.КОЖЕМ’ЯКІН.