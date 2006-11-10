Своїм опонентам Янукович сказав: ”не дочекаєтесь”

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що антикризовій коаліції не загрожує розкол.

Про це він сказав сьогодні на урочистих зборах антикризової коаліції та уряду з нагоди 100 роботи уряду В.ЯНУКОВИЧА.

“Для нас з вами не таємниця, що дехто очікував і очікує, що певні ідеологічні розбіжності або навіть скажу – кадрові питання зможуть зруйнувати нашу єдність”, - сказав прем’єр.

“Вважаю, що відповідь може бути одна – не дочекаєтесь! Наші політичні сили – зрілі. Політики, які стоять на чолі наших партій і фракцій – досвідчені, загартовані у численних політичних баталіях”, - додав він.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання у тому, що саме парламентська коаліція є фундаментом нової системи влади.

“Не буде стабільної коаліції – не буде і стабільного уряду. Під загрозою опиниться і парламент”, - наголосив прем’єр.

За словами прем’єра, ціна стабільності антикризової коаліції полягає у стабільності країни, добробуті і безпеці українців.