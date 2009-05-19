Прокурор Чернігівської області подав у відставку

Прокурор Чернігівської області Анатолій ВАСИЛЕВСЬКИЙ подав у відставку.

Про це УНІАН повідомив в. о. прокурора області Євген ХОДИКО, який до цього був першим заступником прокурора Чернігівської області.

За його інформацією, А.ВАСИЛЕВСЬКИЙ написав заяву про звільнення за власним бажанням у п`ятницю, 15 травня. Що стало причиною звільнення, Є.ХОДИКО не уточнив.

"Учора я підписав акт прийому-передачі справ та матеріальних цінностей і виконую обов`язки", - сказав він.

А.ВАСИЛЕВСЬКИЙ був призначений прокурором Чернігівської області у березні 2005 року.