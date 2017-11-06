Що означатимуть Paradise Papers для України

Маю великі сумніви в тому, що інформація, оприлюднена у Paradise Papers, матиме якісь наслідки в Україні. Адже згадаймо попередній випадок, коли з’явилися Панамські папери, — поява фактів, які ці папери викривали, не призвела до жодних серйозних розслідувань щодо офшорів Порошенка, і не було жодних рішень правоохоронних органів чи органів, які займаються кримінальними провадженнями (прокуратури, НАБУ тощо).

Як виявилося, справа того ж «Укртрансгазу», який засвітився у Paradise Papers, проходила через українських розслідувачів, починаючи з 2016 року. Але жодних висновків із публікацій журналістів ні прокуратура, ні інші структури не зробили.

Тому велике питання — чи візьмуть правоохоронні органи до уваги «Райські папери»? Чи буде справжнє розслідування? Або ж матимемо чергову відмазку — мовляв, усе це недоказово, відсутній склад злочину, та й офшори не є злочином? Тобто питання — чи будуть переводитися стрілки в бік того, що це лише політична відповідальність окремих політиків, а не справжня кримінальна відповідальність за ухилення від податків?

Важливо, що щодо «Рошену» й Порошенка вже чітко пролунала фраза з документів, надісланих юристами «Рошену» посередникам на острові Мен, про те, що йшлося про «податкові цілі», а не «сліпий траст». Таким чином, розставлені всі акценти

Важливо, що щодо «Рошену» й Порошенка вже чітко пролунала фраза з документів, надісланих юристами «Рошену» посередникам на острові Мен, про те, що йшлося про «податкові цілі», а не «сліпий траст». Таким чином, розставлені всі акценти. І, в першу чергу, до президента Порошенка виникають питання. Відтак тепер перспектива його другого президентського терміну опиняється під питанням, оскільки подібні звинувачення підривають його легітимність і авторитет.

Проте, з іншого боку, український кейс у загальній справі «Райських паперів» має незначний відсоток. Набагато більший масив інформації стосується топ-діячів світової політики, зокрема, королівських родин, адміністрації Трампа тощо. І якщо Захід буде вказувати українській владі на те, що українські політики ухилялися від податків, українська влада таким же чином може вказати адміністрації Трампа на те, що у них половина кабінету, якщо не більше, ухиляється від податків, починаючи від Рекса Тіллерсона.

Симпатики Порошенка будуть вказувати на те, що опозиція намагається політизувати «Райські папери», що вони неоднозначні, що питання «податкових цілей» не означає ухилення від податків

Тому не можна однозначно спрогнозувати, якими будуть наслідки для української влади: чи буде встановлений склад злочину, чи є факти, які можуть призвести до глобального розслідування або імпічменту. Це — лише один із елементів загальної картини, пов’язаної із боротьбою з корупцією.

Симпатики Порошенка будуть вказувати на те, що опозиція намагається політизувати «Райські папери», що вони неоднозначні, що питання «податкових цілей» не означає ухилення від податків, що неправильно перекладені формулювання, що журналісти Süddeutsche Zeitung неправильно вловили суть ситуації з українськими чиновниками, і таке інше.

Хоча насправді те, що у «Райських паперах» засвітилися українські чиновники, і чітко вказані компанії, фірми і мотивація, говорить про те, що ці справи повинні бути розслідувані, доведені до кінця і має бути дана чітка відповідь — яку мотивацію мало керівництво «Рошена» у листуванні з островом Мен, яка мотивація була у чиновників, які мали формальний або неформальний стосунок до створення офшорних компаній і виведення коштів на рахунки цих компаній, і чи є в цих фактах склад злочину тих чи інших чиновників.

Якщо цього не буде зроблено, довіра до антикорупційної кампанії, яку нібито веде українська влада, буде підриватися, а у населення все менше і менше буде підстав вірити в гасла про боротьбу з корупцією.

Віталій Кулик, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства