"Наче в маршрутці": журналісти показали робоче місце Кужель у Раді (фото)
Знімок робочого місця Кужель одразу почали коментувати користувачі соцмереж, пишучи "Душевно" та "Не вистачає шансону".
Журналісти показали знімок робочого місця нардепа від "Батьківщини" Олександри Кужель у сесійній залі Ради. Світлину на своїй сторінці у Twitter опублікував рух "Чесно".
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На фото видно, що на столі лежить пачка сигарет "Шкільні" (їх депутатам роздали активісти, які вимагають заборони продажу сигарет на вітринах), а на панелі для голосування прикріплена маленька ікона та стрічка кольорів національного прапора.
Як повідомляв УНІАН, депутати "Батьківщини" хочуть позбавити акредитації у Раді фотокореспондента Богдана Бортакова за знімок нардепа Олександри Кужель, яке він підписав "бабине літо вже?".
Наче в маршрутці pic.twitter.com/srykGVWoKE— ЧЕСНО (@chesno_movement) November 7, 2017