Томенко має надію, що сотні родичів, кумів і хрещених Балоги підуть з посад

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що за керівництва Віри УЛЬЯНЧЕНКО Секретаріат Президента України стане канцелярією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО сказав сьогодні на засіданні парламенту.

На його думку, ця канцелярія «не буде владним органом, який незаконно вирішує ті чи інші питання».

Він вважає, що, «створивши креативну толерантну канцелярію, Віктор ЮЩЕНКО як Президент України завершить свою політичну кар’єру на оптимістичній ноті».

Говорячи про відставку Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента, М.ТОМЕНКО висловив сподівання, що «ступінь конфліктності і конфронтації системи виконавчої влади, якщо не зникне взагалі, то суттєво зменшиться».

За його словами, за останні кілька місяців зменшилась «жорстка політична бойня в телеефірі та на різноманітних зібраннях», і це дає можливість говорити про те, що «уряд і Верховна Рада намагаються впливати на ситуацію і вирішувати її позитивно».

За словами М.ТОМЕНКА, є позитивом, що колишній глава Секретаріату Президента побачив «дуже велике зло у кумівстві та корупції».

«І ми переконані, що це дуже впливовий політик, тому із сьогоднішнього дня ми сподіваємось, що десятки або сотні родичів Віктора БАЛОГИ, кумів, хрещеник його, напишуть заяви і підуть з відповідальних посад, які вони зайняли протягом останніх двох років», - наголосив М.ТОМЕНКО. За його словами, є також сподівання, що всі вони «здадуть почесні звання, ордени, які вони отримали, поки Віктор Іванович займав цю посаду».

Заступник голови ВР зауважив, що у зв’язку з цим в «Київській області буде повернуто тисячі гектарів землі, бо Віктор Іванович категорично проти корупції і проти кумівства». М.ТОМЕНКО висловив сподівання, що кількість призначених В.БАЛОГОЮ на посади людей із Закарпатської області «зменшиться на порядок».

«Я об’їжджав всю Україну, і скрізь зустрічаю голів райдержадміністрацій з Мукачевого. Таке враження, що це фантастично велике місто, яке кадрово підживлює всю країну», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня В.ЮЩЕНКО звільнив В.БАЛОГУ з посади глави Секретаріату Президента і в той же день призначив на цю посаду В.УЛЬЯНЧЕНКО.