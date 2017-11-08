Сербія терміново викликає посла з Києва для консультацій

Глава МЗС Сербії Івіца Дачич викликав для консультацій сербського посла в Україні Раде Булатовича. Про це повідомляється на сайті сербського МЗС, передає Європейська правда.

Міністр планує обговорити з послом актуальні питання відносин з Україною та "подальші заходи", пов’язані з ними.

У сербському МЗС підкреслюють, що Сербія неодноразово заявляла про підтримку територіальної цілісності Україні, що також підтвердилось під час головування Сербії в ОБСЄ.

Читайте такожУкраїна звернеться до європейських партнерів щодо участі сербських найманців у війні на Донбасі - Клімкін

"Сербія вжила ряд конкретних кроків щодо переслідування сербських громадян, що воюють за кордоном, включаючи Україну, чим продемонструвала прихильність до своїх міжнародно-правових зобов’язань", - зазначили в МЗС Сербії.

Разом з тим міністр Дачич заявив, що Сербії добре відомо, що українські найманці брали участь у злочинах, скоєних хорватськими силами проти сербського народу в Хорватії, "які Україна, на відміну від Сербії, ніколи не засуджувала".

У міністерстві запевняють, що Сербія як і раніше прихильна до встановлення хороших відносин з Україною на принципах взаємної поваги.

Як повідомляв УНІАН, Александрович в інтерв'ю сербському виданню Balkan Insight заявив, що Росія використовує Сербію, щоб розпалити війну на Балканах та знищити Європу.

Також посол зауважив, що сербська влада не вживає жодних заходів, аби припинити участь своїх громадян у воєнних діях на сході України, в той час коли Москва "використовує Сербію" у бойових дій в інших країнах.

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачіч звинуватив Александровича у порушенні Віденської конвенції про дипломатичні зносини через його заяви про відсутність реакції cербської влади на участь її громадян у війні на Донбасі на боці контрольованих Росією бойовиків.