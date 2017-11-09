Глава МЗС Британії закликав не здаватися у питанні Криму та продовжувати тиск на Росію
Борис Джонсон зазначив, що потрібно зберігати тиск на Росію і працювати з метою досягнення припинення війни на Донбасі.
Державний секретар у закордонних справах і справах Співдружності Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон закликав не здаватися в питанні окупованого Криму та продовжувати тиск на Російську Федерацію.
Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News.
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Джонсон закликав не заохочувати Росію занадто рано і продовжувати тиск на неї.
"Проблема України є надзвичайно складною, але ми не можемо здатися щодо того, що вони зробили у Криму. Це була суверенна територія європейської держави, яка була захоплена Росією, і ми повинні захищати наші принципи. І я знаю, що люди тут у Вашингтоні, у Америці, теж вірять у це. Тому ми повинні зберігати тиск на Росію за це, але в той же час ми маємо працювати з метою досягнення вирішення в Україні та припинення цієї війни, яка відбувається на Донбасі", - сказав Джонсон.