У Києві відбудеться III Міжнародне ножове шоу «Сталева грань»

30 і 31 травня в Києві, у виставковій залі Торгово-промислової палати України відбудеться III Міжнародне ножове шоу «Сталева грань».

Організатором заходу виступає ТОВ «Кізляр Україна».

На відвідувачів шоу чекає зустріч з понад тридцятьма майстрами-ножарями з України, Росії, Узбекистану; знайомство з шедеврами з приватного музею зброї Віталія Шлайфера (м. Запоріжжя), з кращими авторськими роботами ТОВ «Сєвєрна Корона» (м. Санкт - Петербург, Росія), ТОВ ПП «Кізляр» (Дагестан, Росія), майстерного кування клинків «Історіор», збройовою майстернею «Олександр» тощо.

Великий вибір сучасних ножів представлять ТОВ «Кізляр Україна», ТОВ «Спорт Лайн МО» (м. Київ), ТОВ «Бмт-партнерс» - ексклюзивний дистриб`ютор в Україні ТМ «KAI» і ТМ «Kershaw», компанія «НОЖ-Ъ» (Росія).

До уваги відвідувачів шоу буде запропонована стрілянина з традиційного лука.

Також в рамках шоу відбудеться турнір зі спортивного метання ножів.

Крім цього відвідувачі матимуть змогу побачити демонстрацію класичної техніки айкидо за версією КОI танто-дзютсу показ базової техніки, розбивання твердих предметів.

У рамках виставки працюватиме «Місто майстрів» - робота з модельним воском, пошиття піхов і робота з шкірою, плетіння темляків, точіння і правка ножів на камінні та різних точильних пристосуваннях, паяння притин, збір-розбирання складаних ножів, робота з деревиною, гравіювання по латуні, мельхіору та інше.

Перед входом у виставковий зал відбудеться майстер-клас «Організація кузні найпростішими засобами. Основні інструменти й устаткування. Виготовлення сурми». Також будуть проведені: семінар «Клинкові вироби ТОВ "Кізляр", лекції "Майстерність цукамакі", «Ніж: оригінал і підробка», «Ножі народів світу».

Міжнародне ножове шоу «Сталева грань» чекає на відвідувачів 30 травня з 11.00 до 19.00 і 31 травня з 10.00 до 18.00.

Вхід на виставку вільний.

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