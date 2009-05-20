Регіонали вимагають відмінити заборону на видачу депозитів у 15 банках

Партія регіонів вимагає від Національного банку України відмінити мораторій на видачу депозитів у банках, в яких була введена тимчасова адміністрація.

Про це заявив член фракції Партії регіонів у Верховній Раді, голова парламентського комітету з фінансів і банківської діяльності, міністр фінансів опозиційного уряду Микола АЗАРОВ, повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата.

М.АЗАРОВ прокоментував рішення НБУ з приводу відміни мораторію на дострокову видачу депозитів. На думку політика, мораторій підірвав довіру українців до банківської системи, і відновити його буде достатньо складно.

«Партія регіонів вимагає також відміни мораторію на видачу депозитів у банках, в яких введена тимчасова адміністрація. Необхідно, щоб було негайно вирішене питання забезпечення цих банків коштами...», - заявив М.АЗАРОВ, зазначивши, що мораторій – це радикальний захід, і його можна використовувати у самих крайніх випадках і на короткостроковий період.

Народний депутат повідомив про внесення на розгляд Верховної Ради законопроекту, яким передбачається відміна мораторію на видачу депозитів у банках, в яких введена тимчасова адміністрація, як норми, що суперечить Конституції і Цивільному кодексу в частині права людини на володіння і користування своїм майном, у тому числі і банківськими вкладами.

Як повідомляв УНІАН, з 12 травня Національний банк України відмінив норми своєї грудневої постанови, які де-факто встановлювали мораторій на дострокову видачу депозитів.

На сьогодні тимчасова адміністрація НБУ працює в 15 комбанках.