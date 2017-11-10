14 листопада Апеляційний суд розгляне скаргу САП на запобіжний захід Авакову-молодшому

14 листопада Апеляційний суд Києва розгляне скаргу прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на запобіжний захід сину міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – Олександру Авакову.

Про це йдеться у розкладі судових засідань на сайті суду.

Засідання має розпочатися о 15.15. Клопотання САП розглядатиме колегія суддів у складі головуючого Валерія Лашевича та суддів В'ячеслава Дзюбіна та Івана Рибака.

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Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП у рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС затримали Авакова-молодшого, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків. Чеботарю і Авакову повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Прокурори САП клопотали про обрання Авакову-молодшому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 5 млн грн, проте 1 листопада суд ухвалив рішення про особисте зобов'язання.