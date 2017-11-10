14 листопада Апеляційний суд розгляне скаргу САП на запобіжний захід Авакову-молодшому
Клопотання САП щодо справи Авакова-молодшого розглядатиме колегія суддів у складі головуючого Валерія Лашевича та суддів В'ячеслава Дзюбіна та Івана Рибака.
14 листопада Апеляційний суд Києва розгляне скаргу прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на запобіжний захід сину міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – Олександру Авакову.
Про це йдеться у розкладі судових засідань на сайті суду.
Засідання має розпочатися о 15.15. Клопотання САП розглядатиме колегія суддів у складі головуючого Валерія Лашевича та суддів В'ячеслава Дзюбіна та Івана Рибака.
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Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП у рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС затримали Авакова-молодшого, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків. Чеботарю і Авакову повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Прокурори САП клопотали про обрання Авакову-молодшому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 5 млн грн, проте 1 листопада суд ухвалив рішення про особисте зобов'язання.