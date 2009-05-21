Янукович називає перемогу Шахтаря історичною подією

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений, що перемога “Шахтаря” у Кубку УЄФА дасть потужний поштовх для розвитку українського футболу.

На цьому наголошується у переданому УНІАН прес-службою Партії регіонів привітанні В.ЯНУКОВИЧА футбольного клубу “Шахтар” із перемогою у престижному європейському турнірі.

”Щиро вітаю футболістів, тренерський штаб, керівництво футбольного клубу “Шахтар” і мільйони вболівальників з великою перемогою улюбленої команди! Переконлива гра наших футболістів об’єднала українських вболівальників, які радіють такій довгоочікуваній перемозі”, - йдеться у вітанні.

Як підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, завоювання “Шахтарем” Кубку УЄФА впевнено можна назвати історичною подією, що високо підносить престиж України і дарує відчуття гордості за нашу країну.

”Вірю, що лідерство “Шахтаря” у престижному європейському турнірі дасть потужний поштовх для розвитку вітчизняного футболу і виведе його на якісно новий рівень напередодні проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році”, - відзначив лідер Партії регіонів.

“Нових перемог тобі, “Шахтар”! Нових звершень українському футболу!”, - побажав В.ЯНУКОВИЧ.