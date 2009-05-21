Тимошенко: дай Боже, щоб ми не падали
Прем`єр прогнозує зміцнення економіки за 3-4 місяці
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що через 3-4 місяці в українській економіці з’являться ознаки посилення та зміцнення.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні під час розширеного засідання Кабінету Міністрів з питань розвитку підприємництва.
«Я думаю, що ще 3-4 місяці, як мінімум, дай Боже, щоб ми закріпилися на позиціях стабільності, тобто щоб не падали, щоб нічого не змінювалося в курсах, щоб все було стабільно та хоча б прогнозовано. Але після цього, я переконана, почнеться крок за кроком підйом і стабілізація ситуації», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Водночас, на її думку, уряду потрібно буде ще напружено трудитися, щоб домогтися піднесення економіки.