Обвинувальний акт Насірову скерували до суду – НАБУ

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт, складений детективами Національного антикорупційного бюро, cтосовно відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та керівника департаменту погашення боргу ДФС.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, досудове розслідування у цьому провадженні завершено 28 липня 2017 року. Підозрювані та їхні захисники ознайомлювалися з матеріалами розслідування більше трьох місяців.

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"У разі визнання винуватості обвинувачених у суді їм загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Насіров впродовж ‎2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьом ТОВ. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме - за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило державі збитки у розмірі близько 2 млрд грн.

Солом'янський райсуд 8 березня частково задовольнив клопотання прокурорів САП та обрав запобіжний захід Насірову у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн. 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.

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28 липня розслідування справи було завершено, і Насірову було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри: крім інкримінованого зловживання владою та службовим становищем (ст. 364 ККУ), він також підозрюється у службовому підробленні (ст.366 ККУ).

19 жовтня суд продовжив Насірову процесуальні обов’язки до 14 грудня і дозволив переміщатися по Києву та Київській області, де у Козині у нього є будинок. Раніше відсторонений чиновник не міг виїжджати за межі столиці. Водночас суд залишив Насірову обов’язок носити електронний браслет.

Керівника департаменту погашення боргу ДФС, який, за даними Національного антикорупційного бюро, був співучасником скоєних Насіровим злочинів, було затримано 30 березня. Йому інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч.5 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.