Насіров носитиме браслет ще до 14 грудня, але матиме можливість виїжджати з Києва

Суд продовжив відстороненому главі ДФС України Роману Насірову процесуальні обов’язки до 14 грудня і дозволив виїжджати у Київську область. Таке рішення ухвалила 19 жовтня слідчий суддя Людмила Кізюн. Про це повідомляють “Наші гроші”.

Суд дозволив Насірову переміщатися по Києву та Київській області, де у Козині у нього є будинок. Раніше відсторонений чиновник не міг виїжджати за межі столиці.

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Суд залишив для Насірова обов’язок носити електронний браслет. Браслет можна тимчасово знімати, якщо того потребують медичні процедури. Як відомо, раніше Насіров просив детективів НАБУ надати йому можливість виїхати в США для проходження лікування, однак отримав відмову.

Решту обов’язків суд залишив без змін, а саме: здати паспорти та інші документи, що дають право виїзду закордон; прибувати до детектива, прокурора, суду за першою вимогою; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні.

Сьогоднішнє засідання у Солом’янському райсуді розпочалося із запізненням на дві години, і тривало майже десять годин.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Насіров впродовж ‎2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьом ТОВ. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме - за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило державі збитки у розмірі близько 2 млрд грн.

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Солом'янський райсуд 8 березня обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн. 16 березня Насірова після внесення застави було звільнено з-під варти.

27 квітня суд продовжив запобіжний захід йому ще на два місяці - до 26 червня.

Насіров двічі звертався до НАБУ з проханням надати дозвіл на виїзд за межі України, однак йому відмовляли.

26 червня Солом'янський суд Києва продовжив Насірову запобіжний захід ще на два місяці.