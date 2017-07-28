Насірову оголосили остаточну підозру, справа завершена - Ситник

Слідчі НАБУ завершили розслідування справи щодо відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник в ексклюзивному інтерв’ю "5 каналу".

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Зі слів Ситника, вже наступного тижня цю справу можуть передати до суду.

"Учора йому було оголошено про підозру, і тому…справа ця найближчим часом буде закінчена. Йому вже оголосили остаточну підозру", - відзначив директор Національного антикорупційного бюро.

"Прокурор вже погодив детективу остаточну підозру. Відповідно, справа вже закінчена", - додав Ситник.

Довідка УНІАН. 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Насіров впродовж ‎2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьом ТОВ. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме - за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило державі збитки у розмірі близько 2 млрд грн.

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Солом'янський райсуд 8 березня обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн. 16 березня Насірова після внесення застави було звільнено з-під варти.

27 квітня суд продовжив запобіжний захід йому ще на два місяці - до 26 червня.

Насіров двічі звертався до НАБУ з проханням надати дозвіл на виїзд за межі України, однак йому відмовляли.

26 червня Солом'янський суд Києва продовжив Насірову запобіжний захід ще на два місяці.