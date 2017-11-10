Свекруха голови НАЗК заблокувала у квартирі детектива НАБУ, який прийшов вручати їй повістку на допит (відео)

Родичка голови НАЗК Наталії Корчак закрила детектива НАБУ у себе вдома, коли він прийшов вручати їй повістку на допит.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України на сторінці в Facebook.

"10 листопада 2017 року в рамках розслідування провадження за фактом ймовірного внесения недостовірних даних до е-декларації головою Національного агентства з питань запобігання корупції детектив НАБУ прибув за місцем проживання родички голови НАЗК з метою вручення повістки прибути на допит", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначили в НАБУ, родичка Корчак висловила бажання бути опитаною на місці та запросила детектива до квартири

"Після допиту у момент підписання протоколу вона зателефонувала своєму синові (чоловікові Голови НАЗК), після чого відмовилася підписувати протокол та замкнула детектива НАБУ у квартирі зсередини та сховала ключа", - розповіли в НАБУ.

Поки детектив знаходився в квартирі, на місце прибула голова НАЗК Наталія Корчак разом із чоловіком та повідомила працівників НАБУ ззовні, що викликатиме на місце події ЗМІ. Працівники Бюро викликали поліцію та до жодних силових дій не вдавалися.

"Наразі детектив залишив помешкання свідка", - додали в НАБУ.

Пізніше Корчак повідомила "112 Україна" у під'їзді будинку, що її свекруха дала свідчення детективу, підписала протокол і після того зателефонувала і запитала, що їй робити.

"Я їй запропонувала, що приїду, викличу поліцію і журналістів. І приїхав цілий підрозділ НАБУ, щоб визволити детектива", - заявила Наталія Корчак.

Крім того, вона стверджує, що детектив НАБУ взяв свідчення у її родички без пояснень.