Тимошенко каже, що в Президенти піде половина парламенту

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що передвиборний час дозволяє істотно полегшити умови підприємницької діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні під час розширеного засідання Кабінету міністрів з питань розвитку підприємництва.

«Слава Богу, що у нас чергові вибори на носі, тому що можна сходити до парламенту. Поки вибори не маячили, до парламенту ходити не було жодного сенсу, тому що там нічого не ухвалюється», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр нагадала, що уряд направив для розгляду до Верховної Ради більше 300 законопроектів, спрямованих на реалізацію антикризових заходів і дерегуляцію ведення бізнесу.

Ю.ТИМОШЕНКО закликала підприємців активніше брати участь в розробці законопроектів і скористатися передвиборними умовами на свою користь. «Десь за місяці два наступить період, коли до вас прийдуть всі. Не буде винятків. Половина парламенту балотуватиметься в президенти, а починають вони з чого? Спочатку вони йдуть до місцевої влади, потім вони йдуть до представників великого бізнесу, там, де можна домовитися, а потім вони обов`язково прийдуть до кожного з вас – тому що потрібна підтримка. Давайте навчимося щось змінювати, а не просто голос віддавати на виборах», - наголосила прем`єр.

«Сьогодні я хочу, вибачте за таке слово, скористатися цим часом, коли парламент залежить від вас, вірніше, лідери і ключові персони в парламенті. Хай вони ухвалять все, що вам потрібне. Це буде дуже гарний час. Ми так сьогодні робимо з місцевого самоврядування», - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр зазначила, що у підприємців у запасі залишається менше року, коли вони можуть керувати політиками.

«Ці сім місяців можна використати успішно, я в цьому ваш партнер повністю, тому що також наша команда збирається йти на президентські вибори. У вас є повна застава і гарантія того, що ніхто з цього не піде, всі будуть в одній вашій команді», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.