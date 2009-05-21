Коновалюк не забув, що Єхануров ігнорував його цинічно

Народний депутат від Партії регіонів Валерій КОНОВАЛЮК переконаний, що фракція Партії регіонів у повному складі проголосує за відставку міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА.

Про це він заявив в ефірі програми "По суті" на телеканалі "Перший громадський".

"Якщо подання на звільнення Ю.ЄХАНУРОВА надійде до Верховної Ради, Партія регіонів одноголосно підтримає це рішення", - висловив упевненість В.КОНОВАЛЮК.

Депутат заявив, що володіє численними фактами зловживань в Міністерстві оборони. "У парламентську комісію з розслідування постачання зброї до Грузії, яку я очолював, надходили численні звернення з фактами зловживань, махінацій з землею та військовим майном, які сьогодні відбуваються у Міністерстві оборони. Ю.ЄХАНУРОВ, до якого я звертався з цими фактами, не тільки ігнорував, він робив це відверто і цинічно", - сказав В.КОНОВАЛЮК.

"Висновки, які затвердила Верховна Рада, ми відправили у Генпрокуратуру ще 5 місяців тому. Ми показали конкретні схеми, як відмивались гроші, як вони виводились з України. За 4 роки Україна продала зброї на суму 4 млрд. доларів, а до бюджету надійшло тільки 200 млн.", - повідомив В.КОНОВАЛЮК.

20 травня В.КОНОВАЛЮК у зв’язку з "появою нової інформації" вніс до парламенту проект постанови про відновлення слідчої комісії ВР з питань встановлення обставин та фактів поставок до Грузії української військової техніки.