Ульянченко призначили, щоб закрити «сімейні» проблеми?

Одне з основних завдань Віри УЛЬЯНЧЕНКО на посту глави Секретаріату Президента України - отримати гарантій недоторканності Віктора ЮЩЕНКА і його найближчого оточення після програних виборів.

Про це пише тижневик «Коментарі:», аналізуючи останню кадрову перестановку в Секретаріаті Президента.

Як зазначає видання, основні завдання, які стоять перед В.УЛЬЯНЧЕНКО, можна звести до програми-мінімум і програми-максимум.

Програма-мінімум складається з двох питань. Перше, забезпечення спокійного завершення президентської каденції В.ЮЩЕНКА. Йдеться про те, щоб «правильно» закрити всі важливі справи, направити весь потенціал президентської влади на вирішення його особистих і «сімейних» проблем, не розмінюючись на чужий інтерес, і, нарешті, організувати «урочистий переїзд» відставного глави держави з Банкової в постпрезидентську резиденцію.

Друге - отримання від головних політичних гравців гарантій недоторканності В.ЮЩЕНКА і його найближчого оточення після програних виборів. Тут, відзначає видання, В.УЛЬЯНЧЕНКО просто зобов’язана проявити всі свої таланти дипломата.

Програма-максимум, пишуть «Коментарі:» полягає в роботі над продовженням політичної кар’єри В.ЮЩЕНКА в нових для нього умовах, починаючи із зими 2010 року. Саме для цього В.УЛЬЯНЧЕНКО стала головою Ради Народного союзу "Наша Україна", почавши там бурхливу діяльність з реанімації оргструктур.

У цій справі головним помічником В.УЛЬЯНЧЕНКО, на думку видання, має стати Роман БЕЗСМЕРТНИЙ - на його плечі покладено ношу «інвентаризації» президентського адмінресурсу й повернення його в користування «партії Ющенка».

У нових обставинах друге балотування В.ЮЩЕНКА на пост Президента вже не має на меті перемогу в перегонах, а лише акумулювання максимального електорального результату для подальших виборів до Верховної Ради й місцевих рад. Щоправда, відзначають «Коментарі:», поки що не вирішено основне питання — де взяти фінансові ресурси під подальше політичне життя В.ЮЩЕНКА. Адже системного спонсора у нього зараз узагалі не існує.