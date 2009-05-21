Тимошенко передала слова підтримки тим, хто кричить їй: владу геть!

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пообіцяла вийти і поспілкуватися з учасниками акції підприємців, яка проходить перед Українським домом у Києві, де відбувається розширене засідання уряду з питань розвитку підприємництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила на засіданні Кабінету міністрів, відповідаючи на прохання одного з представників підприємців.

«До учасників акції виходила Олександра КУЖЕЛЬ. Після того, як закінчиться наше засідання, я теж вийду до них і поговорю з усіх питань. Передавайте їм слова підтримки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В даний час в акції бере участь близько тисячі осіб.

Учасники акції вигукують "Владу геть!" і "Ганьба!".