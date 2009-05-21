Гриценко прогнозує, що Єханурову таки світить відставка

Член фракції НУ-НС, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО прогнозує, що міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ буде відправлений у відставку найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Мій прогноз – міністр буде відправлений у відставку», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, у ВР достатньо голосів, аби це зробити. «Я знаю, що зараз БЮТ готує проект нової постанови, яка базується на даних об’єктивного розслідування Контрольно-ревізійного управління та інших документах. І думаю, що цей документ з великою ймовірністю буде ухвалений сьогодні або завтра», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він також зауважив, що Комітет з нацбезпеки також має чимало претензій до Ю.ЄХАНУРОВА. Зокрема, це стосується невиконання закону щодо чисельності Збройних сил України, зауважив А.ГРИЦЕНКО, який очолював Міноборони з лютого 2005 року до грудня 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО виступила за відставку Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони у зв’язку з “безпрецедентним корупційним поводженням з бюджетними коштами”.

Вона заявила про намір звернутися до Президента України В.ЮЩЕНКА з проханням відправити Ю.ЄХАНУРОВА у відставку.

У свою чергу В.ЮЩЕНКО заявив, що не бачить підстав для відставки міністра оборони Ю.ЄХАНУРОВА і називає обвинувачення в корупції на адресу міністра політичними маніпуляціями.