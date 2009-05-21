Тимошенко не вийшла до мітингувальників під Українським домом

Голова Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Оксана ПРОДАН вийшла до учасників акції підприємців під стінами "Українського дому", де сьогодні відбулося відкрите засідання уряду за участю прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, раніше на засіданні Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що сама вийде і поспілкується з мітингувальниками, і додала, що до учасників акції вже виходила голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Олександра КУЖЕЛЬ.

В акції біля "Українського дому" брали участь близько 400 чоловік.