Ющенко поставив перед Ульянченко задачі, а її - перед Секретаріатом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО представив апарату Секретаріату Президента України нового главу Секретаріату Віру УЛЬЯНЧЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у своєму виступі Президент окреслив головні напрямки і завдання, реалізації яких він очікує в подальшому від свого Секретаріату.

В.ЮЩЕНКО висловив упевненість, що політика, реалізація якої була розпочата 2005 року ним і його командою, - політика, якої сьогодні потребує Україна. «Це політика демократії», - наголосив він.

Президент зазначив, що за останні три роки його командою були досягнуті успіхи, які стосуються, зокрема, підвищення соціальних стандартів. За його словами, зміни в соціальній політиці привели до зростання народжуваності в Україні, є значні позитивні зрушення у темі материнства, багатодітних родин, дітей-сиріт. В Україну повертаються десятки тисяч заробітчан з різних країн. Істотні позитивні зрушення, за словами В.ЮЩЕНКА, сталися і в економічній системі.

Безумовним пріоритетом діяльності свого Секретаріату Президент також назвав розвиток зовнішньополітичної діяльності України. Останнім часом вона була значно активізована. Так, В.ЮЩЕНКО нагадав, що нині готується угода з Євросоюзом про асоціацію, ведуться переговори про створення з ЄС зони вільної торгівлі, розпочато реалізацію ініціативу «Східне партнерство», за три останні роки досягнуто підписання важливого документу про модернізацію української ГТС, почалася реалізація проекту Євразійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК).

Говорячи про внутрішньополітичну ситуацію в країні, Президент порушив тему важливості продовження конституційної реформи. «Якщо ми хочемо мати стабільність в країні, ми повинні вийти на процес вдосконалення Конституції», - вважає Президент.

Він нагадав, що ключовою причиною політичної кризи в Україні стали системні збої, що виникли в результаті кулуарних змін Основного закону 2004 року.

«Ті диспропорції, які породжені в тому числі і невдалою реформою 2004 року, призводять до того, що різні державні інституції проживають цілі роки у перманентній кризі», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він додав, що сьогодні в українському уряді відсутні віце-прем`єр-міністр, міністри закордонних справ та фінансів, від виконання обов`язків відсторонено міністра внутрішніх справ. «Це говорить про те, що система влади піддається великим маніпуляціям, стає заручником однієї особи. Немає режиму колективного формування рішення, колективної відповідальності. Ці процеси потребують вирішення», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент побажав новому главі свого Секретаріату успіху на новій посаді. «Віра УЛЬЯНЧЕНКО - досвідчений і відомий політик та управлінець, яка, без сумніву, впорається з тими завданнями, які стоять перед нами сьогодні», - сказав глава держави.

У свою чергу В.УЛЬЯНЧЕНКО подякувала Президентові за довіру. Вона наголосила, що головними принципами у роботі її особисто та Секретаріату Президента будуть відкритість, професійність та ініціативність. «Я готова збільшити існуючі позитиви в роботі Секретаріату», - сказала його новий керівник.