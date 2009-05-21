НУ-НС просить не діставати мовну тему «як дохлу кішку з рукавів»

Фракція «Наша Україна – Народна самооборона» закликає Генеральну прокуратуру України опротестувати рішення Севастопольської міської ради, яким відділу освіти Севастопольської міської державної адміністрації доручено внести до статутів шкіл міста положення про те, що мова навчання в цих установах - російська.

Відповідні депутатські запити від членів фракції будуть направлені до Генеральної прокуратури, повідомила УНІАН народний депутат, член фракції НУ-НС Ірина ГЕРАЩЕНКО.

«Севастопольська міська рада, більшість якої становлять комуністи та “регіонали”, прийняла на своєму засіданні антиконституційне рішення про обов’язковість викладання шкільних предметів російською мовою», - вважає депутат. Це рішення прийнято всупереч наказу №461 Міністерства освіти і науки України, відповідно до якого з 1 вересня 2009 р. всі школи мають запровадити викладання шкільних предметів українською мовою.

Народний депутат підкреслила, що зазначене рішення порушує положення Конституції та законів України щодо гарантування застосування мов в Україні, в тому числі, у навчальному процесі.

“Севастопольська міська рада такими своїми діями цілковито знищує паростки відродження української мови на Кримському півострові, зокрема в Севастополі, адже на сьогодні в Севастополі функціонує 68 шкіл, з них 67 – російськомовні”, - зауважила І.ГЕРАЩЕНКО, і наголосила: «Невже цей факт дає привід для того, аби говорити про утиски російської мови в регіоні?».

Більше того, переконана народний депутат, цим своїм рішенням севастопольські депутати, діти яких уже отримали освіту, фактично знущаються над молодим поколінням і позбавляють його можливості вступити до українських вищих навчальних закладів.

“В Україні рідною мовою українську вважають 68 відсотків громадян, але ні центральна, ні регіональна влади досі не підтримують на належному рівні популяризацію української мови”, - зазначила І.ГЕРАЩЕНКО. При цьому вона висловила упевненість, що і в Криму, і в Севастополі існують набагато актуальніші проблеми, зокрема проблеми екології, а також проблеми корупції в сфері землевпорядкування та землевідведення. “Ці питання чомусь не хвилюють Севастопольську міську раду”, - зазначила І.ГЕРАЩЕНКО.

Відтак, наголосила депутат, фракція блоку «Наша Україна – Народна самооборона» розцінює рішення Севастопольської міської ради як пряме порушення Конституції, і звертається до Генеральної прокуратури з проханням внести протест на подібне рішення міської ради, а також звернутися до суду щодо його скасування. На переконання І.ГЕРАЩЕНКО, якщо зазначене рішення не буде відмінено, Верховна Рада України має достроково припинити повноваження Севастопольської міської ради.

Фракція блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» також звертається до колег з Партії регіонів і КПУ з проханням, аби делікатні теми релігій і мови “не діставалися як дохла кішка з рукавів” у передвиборчий процес. Представники НУ-НС натомість наполягають на вирішенні економічних та соціальних проблем населення і закликають не спекулювати на темах, які розколюють суспільство.