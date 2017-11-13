Україна відштовхує від себе одного з останніх союзників - голова МЗС Польщі

На тлі російської агресії Україні варто замислитись, чому вона відштовхує від себе одного з останніх союзників. Про це в інтерв’ю Dziennik Gazetа Prawnа заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський, передає "Європейська правда" з посиланням на TVN 24.

"Ми не впевнені, чи залишається стратегічне партнерство з Польщею метою для Києва", - сказав Ващиковський.

Він висловив обурення з приводу того, що у відносинах з Україною не вдалося досягнути прогресу "навіть у найпростіших справах". Як приклад назвав розміщену у львівському музеї "Тюрма на Лонцького" інформацію про "польську, нацистську та радянську окупацію".

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"У 2017 році у нас все ще є церкви у Львові, які все ще служать концертними залами", - обурився глава польської дипломатії.

За його словами, усі ці питання нескладно вирішити. А з огляду на те, що виграти у цій ситуації може Росія, Ващиковський порадив українській стороні відповісти на питання, "чому перед обличчям збройної агресії вона відштовхує від себе одного з останніх союзників".

Раніше повідомлялося, що віце-міністр закордонних справ Польщі Бартош Цихоцький заявив, що в українсько-польських відносинах є питання розплати за катинський злочин.