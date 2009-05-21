Єхануров запитав «харчовиків», куди поділи ковбасу за 68 грн.

Міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ запросив громадськість взяти участь у перевірках якості харчування військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ повідомив сьогодні журналістам.

“Я сьогодні збирав цих харчовиків і запитав у них: куди ви подівали цю ковбасу по 68 грн.? А мені керівник одного з підприємств каже: чому ви гадаєте, що ми цю ковбасу повинні були постачати саме Міноборони? У нас мережа кафе, ресторанів, ми багато чого закуповуємо”, - сказав Ю.ЄХАНУРОВ, наголосивши, що Міноборони не купує продукти харчування взагалі – відтоді, як перейшли на цю систему в 2007 році. “Запроваджував її мій попередник”, - зауважив Ю.ЄХАНУРОВ.

У зв’язку з цим він наголосив, що військове відомство у цій сфері має найголовнішу функцію - перевіряти якість харчування.

“Тут є проблеми, але ми за цим слідкуємо. Цьому ми приділяємо дуже велику увагу. А за скільки вони закупили картоплю, чи можливо це проконтролювати? ...Це не наша справа. Наша справа перевірити, яка страва є на столі”, - сказав міністр і повідомив, що він сьогодні офіційно звернувся до Громадської ради при Міністерстві оборони з проханням визначити представників громадських організацій з тим, щоб вони допомагали військовому відомству в контролі за процесом харчування, щоб до складу цієї комісії були зібрані батьки військовослужбовців, відповідні фахівці.

Ю.ЄХАНУРОВ також наголосив, що сьогоднішня система організації харчування в армії є новою справою, яка зустрічає на шляху свого розвитку чимало перепонів.

“Шалена конкуренція. Вони хочуть зайняти чиєсь місце. І ця боротьба буде весь час”, - резюмував Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО виступила за відставку Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони у зв’язку з “безпрецедентним корупційним поводженням з бюджетними коштами”, у тому числі у сфері організації харчування військовослужбовців.

“Я не говоритиму про те, скільки переплачено армією, але в той же час я хотіла б назвати деякі цифри. Найяскравіший приклад: ковбаса найнижчої якості купувалася по 68,4 грн. за кілограм, тоді як ковбаса кращої якості в роздрібній торгівлі в інших постачальників коштує 36 грн.”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, Міністерство оборони у своїй заяві закликало керівництво уряду бути стриманими і виваженими в публічних заявах та відмовитися від практики використання неперевірених і сумнівних даних задля вирішення політичних завдань.