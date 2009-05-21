Єхануров неправильно захищається від Тимошенко
Версія політолога
|Виктор Небоженко
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції В.НЕБОЖЕНКО сказав: “Це невдале пояснення. Якщо зараз ковбаса коштує 30 грн., а він (Ю.ЄХАНУРОВ – УНІАН) купує її по 60 грн., то яке відношення це має до президентської кампанії, важко сказати”, - зазначив В.НЕБОЖЕНКО.
Саме тому, на його думку, Ю.ЄХАНУРОВ “неправильно захищається”, і це лише викликає підозри, що в армії дійсно щось “нечесно”.
“Або ЄХАНУРОВ знає, що через пару місяців він разом з ЮЩЕНКОМ залишить велику політику”, - додав експерт.
Як повідомляв УНІАН, 20 травня на засіданні уряду були обнародувані результати перевірки ГоловКРУ господарської діяльності Міністерства оборони. Зокрема, було заявлено про виявлені масштабні порушення в земельній сфері, про корупцію в Міністерстві оборони при організації харчування солдатів і закупівлі палива для військової техніки.
Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що має намір звернутися до Президента В.ЮЩЕНКА з проханням відправити Ю.ЄХАНУРОВА у відставку з посади міністра оборони.
Президент, у своє чергу, наголосив, що не бачить підстав для відставки міністра оборони, і назвав обвинувачення в корупції на адресу Ю.ЄХАНУРОВА політичними маніпуляціями.