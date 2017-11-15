Євросоюз рекомендує Україні прискорити реалізацію реформ - доповідь

Євросоюз проаналізував процес реформ в Україні і відзначив низку успіхів, але реформи треба прискорити. Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді, яка була підготовлена Європейською службою зовнішньої діяльності та Європейською комісією і поширена сьогодні.

Читайте такожУкраїна і ЄС схвалять у 2018 році новий Порядок денний асоціації"В доповіді підкреслюється, що Україна продовжує здійснення ряду реформ, визначених у Порядку денному асоціації в 2017 році, з рядом значних успіхів. Прогрес в інших сферах був більш стриманим, для здійснення реальних змін для українського народу необхідна прискорена реалізація", - йдеться в повідомленні.

Високий представник ЄС Федеріка Могеріні зазначила, що з часу, коли була оприлюднена попередня доповідь, "ми бачили низку довгоочікуваних досягнень". "Наша Угода про асоціацію набула чинності, а громадянам України був наданий безвізовий режим для короткострокового перебування в Шенгенській зоні. Тепер ми очікуємо, що впровадження реформ буде прискорене, щоб громадяни України могли повною мірою скористатися перевагами нашого партнерства. Україна може розраховувати на незмінну підтримку Євросоюзу для того, щоб зробити це можливим", - сказала вона.

У свою чергу європейський комісар Йоганнес Ган зазначив, що в ЄС "переконані у фундаментальній прихильності українського президента, уряду і Верховної Ради глибинним реформам в країні". "Звичайно, це не простий процес: корупція невикорінна, і є інтереси, які необхідно подолати; природно, бувають невдачі, які ми повинні перебороти", - констатував він.

На думку Гана, наразі час є критичним, і "ми наполягаємо на певних умовах". "Але ми знаємо, наскільки Україна вже змінилася, досягнувши за останні три роки більше, ніж за кілька десятиліть до цього, і при дуже важких обставинах. Євросоюз буде з Україною", - запевнив він.